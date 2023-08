Black Clover: i quattro scontri importanti che restano da raccontare

Il giovane protagonista di Black Clover ha vissuto un'infanzia difficile. Asta è nato senza magia e per questo ha sempre dovuto sopportare gli scherni degli altri. Per distinguersi, ha puntato tutto sul fisico, finché in suo soccorso non è arrivata l'anti magia, una delle armi più micidiali in un mondo basato sul mana e sulle magie.

E proprio per questo il nemico finale di Black Clover ha deciso di toglierlo subito di mezzo, di estirpare ciò che riteneva essere un insulto a questo mondo magico. Ma Asta è tornato ed è pronto per il finale della serie. Finale che non verrà pubblicato su Weekly Shonen Jump bensì su Jump GIGA, uno spostamento dovuto a diversi fattori. Come pubblicizzato dalla rivista, ci sono quattro scontri principali che verranno raccontati:

Il primo riguarda ovviamente il protagonista e il suo rivale contro il cattivo più temibile. È Yuno & Asta VS Lucius Zogratis lo scontro più pubblicizzato, con i due amici cresciuti insieme che devono darsi da fare contro il leader dell'orda angelica;

C'è poi la battaglia tra madre e figlia, Noelle VS Acier. Noelle ha sbloccato un nuovo potere e deve tenere testa a sua madre in versione paladina, che adesso avrà accesso non soltanto alla sua magia dell'acciaio e sarà quindi difficile da abbattere;

Poi c'è Mereoleona VS Morris, una battaglia che è stata già mostrata in parte nel manga. Mereoleona parte svantaggiata contro le magie della modifica e la magia della gravità che hanno già fatto danni;

Infine c'è Yami VS Morgen, i due ex compagni che sono costretti ad affrontarsi. In realtà, come visto in Black Clover 368, Yami è stato raggiunto dalla sorella Ichika e da Nacht, fratello del paladino. Sarà quindi una sfida contro questo guerriero angelico dotato della magia di luce e della magia dell'ombra.

Quattro scontri fondamentali e sui quali si concentreranno principalmente i prossimi capitoli di Black Clover, che potrebbero inserire anche qualche altro personaggio nel mentre.