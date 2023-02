Black Clover: la rabbia oscura di Ichika nella cover del Volume 34

Mentre l'opera di Yuki Tabata si avvicina al giorno della battaglia finale, negli ultimi giorni si è accesa una grave polemica in rete. La community sta infatti accusando Black Clover di copiare Naruto. Mettiamo un attimo da parte la diatriba per ammirare la bellissima cover di Black Clover Volume 34.

Mentre la serializzazione italiana di Planet Manga è ferma a Black Clover n.32, uscito il 22 ottobre 2022, in Giappone sta per arrivare sul mercato il 34° tankobon di Black Clover. Protagonista dell'artwork che apparirà in copertina sarà Ichika Yami, la Ryuzen della Terra del Sole che negli ultimi capitoli del manga ha emozionato i lettori con la sua triste storia.

Black Clover Vol. 34 riprenderà la storia dal capitolo 337 e dovrebbe proseguirla fino al 347. La serie manga cartacea resterà dunque indietro di qualche capitolo rispetto alla serializzazione su Weekly Shonen Jump e MangaPlus. Vi ricordiamo infatti che gli spoiler di Black Clover 352 hanno già rivelato quel che accadrà nel capitolo in uscita il 26 febbraio.

Nel 34° volumetto di Black Clover i lettori scopriranno la storia di Ichika Yami, del suo odio nei confronti del fratello maggiore Sukehiro, il capitano del Toro Nero, e della sua diatriba con Asta. Ichika incontrerà mai Sukehiro?