Black Clover raggiunge nuove vette: quasi 20 milioni di copie, i dati prima del film

Weekly Shonen Jump è una fucina di successi e, anche se non tutti raggiungono i livelli di ONE PIECE, Naruto e altri giganti del settore, riescono comunque a mantenersi su standard elevati di vendita che in pochissimi nell'industria dei manga raggiungono. E tra questi titoli c'è anche Black Clover di Yuki Tabata.

Ambientato in un mondo di magia e avventure, la storia segue le vicende di Asta, un giovane senza alcuna abilità magica in un regno dove la magia è diffusa e determina il prestigio sociale. Nonostante le sue limitazioni, Asta vuole diventare il prossimo Imperatore Magico del regno di Clover, così da poter dimostrare il suo valore. La storia di Black Clover è quindi una storia di rivalsa sociale, dove anche un personaggio senza poteri può emergere.

In molti hanno apprezzato questo shonen della rivista di casa Shueisha e, insieme a titoli come My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e altri, ha costituito l'ossatura principale del battle shonen degli ultimi anni. Fin dal suo debutto nel 2015, il manga ha infatti guadagnato un vasto seguito di fan in tutto il mondo. Le vendite dei volumi di Black Clover hanno costantemente raggiunto cifre elevate e, nel 2020, il manga ha superato la vendita di oltre 10 milioni di copie. L'anime ha sicuramente solidificato questo processo.

Anche senza anime, tuttavia, il manga di Yuki Tabata continua a crescere. Insieme al volume 35 della serie è stata infatti distribuita una bandella celebrativa che festeggia i 19 milioni di copie stampate di Black Clover, numero raggiunto tenendo in considerazione tutto il mondo. Ciò vuol dire una media di oltre 500.000 copie a volume, che soltanto pochi manga possono ottenere.

Ecco intanto la copertina di Black Clover 35, che chiude la fase del Paese del Sole.