Black Clover: il regista della serie ha scritto un breve messaggio in inglese per i fan

Dopo gli ultimi avvenimenti nelle puntate di Black Clover, i fan dell'anime nato da un'idea di Yuki Tabata aspettano con ansia la messa in onda degli episodi inediti. Nel frattempo il regista della serie ha voluto condividere un messaggio su Twitter.

L'opera è tornata in onda dopo la sospensione causata dall'emergenza Coronavirus, rendendo felici tutti i fan ansiosi di scoprire come continua la storia di Asta e dei suoi amici. Anche Tatsuya Yoshihara ha scritto agli appassionati, condividendo questo messaggio sul suo profilo Twitter: "Tutti i dipendenti hanno lavorato a lungo su questa puntata! Non vediamo l'ora di vedere l'episodio 136". Come si poteva immaginare, il tweet è diventato subito virale, con oltre mille Mi Piace e numerosi commenti di risposta. Non conosciamo ancora la sinossi ufficiale della puntata intitolata "A Black Deep-Sea Story", che possiamo ipotizzare sarà incentrata su Noelle, in particolare dopo la sua trasformazione in sirena. Scopriremo così una parte di storia che non era presente nella pagine dell'opera originale.

Ricordiamo che la serie è disponibile nel catalogo italiano di Crunchyroll, le puntate inedite saranno disponibili in versione simulcast ogni martedì alle ore 12:25. Nel frattempo continua la pubblicazione del manga di Yuki Tabata, giunto in Giappone al capitolo 258 di Black Clover.