Black Clover: ricordi e speranze nel capitolo 313, ora su Manga Plus

Mentre il Regno di Spade crolla, Asta e compagni pensano solo a salvare il loro caro capitano. Dopo la brusca entrata in scena del Toro Nero, mostrata nello scorso appuntamento, nel capitolo 313, disponibile su Manga Plus, Yuki Tabata riporta i lettori indietro nel tempo con un lungo flashback dedicato interamente al capitano Yami Sukehiro.

La passione e lo studio della Magia Oscura sono i protagonisti principali delle prime pagine. Nonostante infatti il giovane Yami venisse isolato dagli altri proprio per questo suo interesse, un giorno l'incontro con William segna l'inizio del suo rapporto con gli altri capitani delle brigate, tutti mostrati in una splendida tavola dove sembrano interessati a saggiare i poteri di quel giovane. Già anni prima Yami aveva in mente di guidare una propria brigata, formata da persone sole, emarginate, legate ad un passato criminale da cui non riescono a liberarsi.

Come sappiamo Sukehiro è riuscito perfettamente nell'intento, e in una splash page vediamo riassunti in piccoli riquadri i momenti in cui ha reclutato e dato il benvenuto ai suoi allievi, grazie ai quali anche lui ha trovato un luogo dove appartenere. Assistiamo nuovamente alle intenzioni di Dante e Morris prima però che Yami riapra gli occhi, sentendo in lontananza le urla dei suoi ragazzi. Morris appare sconfitto, e in un'altra splash page vediamo tutti i membri del Toro Nero urlare a squarciagola di voler bene al loro capitano.

Un momento di gioia che viene interrotto dall'apertura dei cancelli mostrata nell'ultima pagina. Per concludere vi lasciamo ad una magnifica fanart a colori dedicata al Toro Nero.