Black Clover riprende a fine luglio: ecco la data d'uscita del capitolo 332

Dopo diversi anni di serializzazione regolare, scandita da appena una manciata di pause, Bleack Clover si è fermato per un paio di mesi al termine dello scorso arco narrativo per dare modo all'autore, Yuki Tabata, di rifiatare e preparare a dovere la nuova attesissima saga. Ma quando uscirà il capitolo 332?

Inizialmente il sensei aveva programmato di prolungare la storia di Black Clover sulla scia di ONE PIECE, piano che si è ritrovato tuttavia a dover scartare dopo aver fatto i conti con i ritmi frenetici della serializzazione settimanale. Tabata ha così annunciato l'inizio della saga finale del manga al suo ritorno da tre mesi di pausa, il tempo necessario per ultimare i preparativi per l'arco narrativo conclusivo.

L'autore non aveva però fornito alcuna data d'uscita del capitolo 332, e tantomeno Shueisha nel corso delle settimane, silenzio che è stato tuttavia interrotto da Viz Media Black, il servizio dell'editore che si occupa di Weekly Shonen Jump, che avrebbe fissato la data di ripresa di Black Clover al 31 luglio con il numero 35 del magazine. Appena due settimane, dunque, separano i fan dal ritorno di Asta e dei Black Bulls. Ovviamente potrebbe trattarsi anche di una svista, vi suggeriamo dunque di attendere in ogni caso il comunicato ufficiale del colosso editoriale.

E voi, invece, cosa vi aspettate dall'ultima saga del manga? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.