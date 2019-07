Black Clover: un ritorno inaspettato nel capitolo 214

La serie di Black Clover ci ha sicuramente abituati a dei repentini e radicali cambiamenti nella trama, tuttavia questa volta ha sorpreso tutti.

Black Clover ultimamente si è sviluppato in un arco narrativo in cui Asta e i Magic Knights sono dispersi nel regno Clover a combattere contro le anime degli Elfi, che invadono quei territori con i loro terribili poteri magici. La battaglia con i Demoni è giunta ad una fine, e l’ultimo capitolo della serie ha riportato un equilibrio. Ma nella calma di queste pagine si trova una sorpresa in grado di cambiare nuovamente lo status quo della serie.

Perché grazie ai poteri di Wizard King Julius Novachrono, morto durante l’invasione degli Elfi, nel capitolo 214 è tornato in vita attraverso la magia del tempo. Dopo che il Palazzo Ombra è stato quasi disintegrato, Yami e Vangeance sono tornati nella sfera oscura dove era stato tenuto il corpo di Julius. Ma non era più lì, e improvvisamente sentono la voce di Julius dire che aveva immagazzinato 12 anni di tempo grazie ad un incantesimo speciale. Julius pensava che il potere dell’incantesimo si sarebbe manifestato prima, avendo tuttavia dei dubbi sugli effetti. Un altro aspetto sorprendente è che ora Julius sembra essere molto più giovane.

Fortunatamente Novachrono non ha subito effetti contrastanti dall’incantesimo, e questo viene confermato dal fatto che il marchio a forma di stella che si trovava sulla sua fronte è svanito. Prima dell’arco narrativo dell’invasione elfica, durante la sua battaglia contro Licht, era stata spiegata il suo potere di immagazzinare del tempo ed usarlo a suo piacimento.

Ciò mostra la fiducia di Julius nella battaglia contro Licht, perché sapeva di avere una via di scampo, anche dopo un'eventuale morte. La sua rinascita è sicuramente uno dei momenti più sconvolgenti e di impatto dell’intera serie.