Black Clover rivela il pericolo che cela la scelta dell'Imperatore Magico

La nuova serie Netflix di Black Clover ci mostrerà contenuti finora inediti nel manga. Il più importante? Il pericolo che si nasconde dietro la scelta di ogni nuovo Imperatore Magico del Regno di Clover e dei meccanismi che la regolano.

Yuki Tabata, l'autore del manga, aveva pianificato fin dall'inizio dell'opera la nomina dei nostri protagonisti Asta e Yuno a futuri Imperatori.

Con questo ritorno di Black Clover, si andrà a rivelare un'importante criticità nel sistema di scelta degli Imperatori, dal momento che alcuni maghi che hanno ricoperto questa carica nel passato verranno resuscitati e pianificheranno di distruggere il mondo.

Questo accade, secondo le prime indiscrezioni, perché tale carica veniva e viene scelta non in base alla moralità, ma secondo il potere che possiede il futuro Imperatore. Ed è così che molti del passato siano state figure spietate, che piegavano i propri sudditi con un regime di terrore ed una cieca ubbidienza del proprio esercito, che rispettava e temeva la forza del proprio comandante.

Una storia inedita che sicuramente sconvolgerà i nostri protagonisti, che si troveranno ad affrontare, come rivela un altro trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King, queste leggendarie figure del passato. Come reagiranno Asta e Yuno alla scoperta del lato oscuro di questi tiranni? Metteranno in discussione il proprio sogno o lo abbracceranno ancor di più per diventare Imperatori migliori?