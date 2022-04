Black Clover e la grande rivelazione: ecco chi sarà il nemico finale della storia

Una grande saga si è conclusa da pochi giorni in Black Clover. La sfida che ha portato i protagonisti nel regno di Spade ad affrontare non soltanto la Triade Oscura ma anche alcuni dei diavoli più forti in circolazione si è conclusa con una vittoria. Asta e gli altri possono gioire, ma solo temporaneamente, visto che sta arrivando una nuova crisi.

Black Clover va in pausa per preparare la saga finale, di cui è stato appena rivelato il gruppo nemico principale. Al centro dei prossimi eventi ci saranno alcuni personaggi in particolare: il primo è Lucius Zogratis, fratello maggiore dei tre membri della Triade Oscura e che in passato è stato visto sempre su una sedia a rotelle, incapace di muoversi. In realtà sembra che sia riuscito a riprendere possesso del proprio corpo, magari facendo un vero e proprio patto col diavolo, riuscendo a spacciarsi per Julius Novachrono.

Al suo fianco c'è Astaroth, uno dei diavoli più forti dell'ultimo cerchio, ovvero quello in cui dimorano i dominatori dell'altro mondo. Manipolatore del tempo, è scomparso improvvisamente e il suo posto è stato preso da Megicula. È lui ad aver dotato Lucius Zogratis della magia del tempo che è stata usata nelle vesti di Julius Novachrono.

Infine c'è Adrammelech, il diavolo visto più volte durante l'ultima battaglia con Lucifero e che si è rifiutato di aiutare quest'ultimo, per poi rubarne il cuore al termine dello scontro. Adrammelech è rimasto tutto il tempo a osservare per obbedire agli ordini di Lucius, che aveva previsto quest'andamento con certezza da tempo.

Sicuramente altri diavoli faranno la loro comparsa nell'ultimo arco narrativo di Black Clover, come ad esempio il già annunciato Lucifugus, ma questi tre personaggi saranno tra gli ultimi affrontati dai protagonisti.