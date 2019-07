Black Clover: riviviamo insieme lo scontro tra Mereoleona Vermillion e Raia!

Nella puntata 88 di Black Clover, l'adattamento anime tratto dall'opera di Yuki Tabata, abbiamo assistito all'inizio del nuovo arco narrativo dedicato allo scontro con l'Occhio Magico della Notte Bianca.

Durante l'ultimo episodio, il numero 91, abbiamo potuto finalmente assistere alla battaglia tra la comandante Mereoleona Vermillion e Raia della slealtà, uno dei pericolosissimi membri del Third Eye.

In precedenza, Mereoleona aveva guidato i Cavalieri Reali verso le Rocce di Gravito, in modo da trovare il dungeon utilizzato come nascondiglio dall'Occhio Magico. Dopo aver diviso la squadra in cinque team, la comandante ha proseguito la ricerca insieme ad Asta e Zora, solo per ritrovarsi faccia a faccia con Raia.

Durate lo scontro, l'elfo prova a ingannare il trio assumendo le sembianza di Asta, ma viene presto smascherato dalla magia di fuoco dalla stessa Mereoleona: l'Asta originale infatti, possedendo l'Anti Magia, risulta immune alle fiamme. Il combattimento, parzialmente osservabile in calce, si conclude con la sconfitta del membro del Third Eye.

Con l'episodio 91, Black Clover ha concluso l'adattamento di ben 136 capitoli su 212. L'autore Yuki Tabata ha ammesso di aver avuto difficoltà nel mantenere una pubblicazione continuativa del manga, ora pericolosamente prossimo all'essere raggiunto dall'anime.

E voi cosa ne dite? Lo scontro vi ha soddisfatto? E cosa pensate che succederà nel caso in cui la serie vada in pari con il fumetto? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, non perdete l'occasione di dirci la vostra riguardo al nuovo Ending Theme di Black Clover.