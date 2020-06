Black Clover: un rumor anticipa il ritorno dell'anime in estate

Tra le opere più popolari dell'attuale generazione di Weekly Shonen Jump, Black Clover detiene sicuramente un posto di rilievo. Attualmente, infatti, il manga di Yuki Tabata è una delle serie più longeve della rivista e sembra avere ancora tanto da raccontare. E mentre la storia procede spedita, la domanda sorge spontanea: quando tornerà l'anime?

Lo scorso aprile l'anime di Black Clover è entrato in pausa a causa del Covid-19, ma da allora lo Studio Pierrot non ha riportato più alcuna informazione sull'adattamento televisivo. Nonostante la medesima sorte riguardi anche Boruto: Naruto Next Generations, curato sempre dallo studio citato poc'anzi, il caso della trasposizione del manga di Tabata sensei è un discorso leggermente più complicato. Se l'anime di Boruto ha ricevuto un adattamento tutto sommato roseo, Black Clover, invece, ha dovuto fronteggiare più volte una produzione massacrante per arrivare nei tempi previsti, complice anche il debole aiuto fornito da Pierrot al regista.

Ad ogni modo, il director ha già ripreso a lavorare a passo spedito insieme al suo staff e le sessioni di doppiaggio sembrano essere riprese allo stesso modo. In più, l'insider Spy ha confermato che l'anime è previsto al ritorno in estate. Non ha fornito esattamente una finestra di lancio precisa, ma alla luce di quanto detto prima non possiamo che aspettarci il debutto del nuovo episodio nel mese di luglio. Non ci resta, ad ogni modo, che attendere i prossimi giorni per ricevere tutte le conferme e smentite del caso. Vi ricordiamo, infine, che il manga omonimo di Black Clover sarà in pausa per una settimana.

E voi, invece, quando pensate che tornerà la serie televisiva? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.