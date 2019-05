Black Clover, un rumor svelerebbe il numero di episodi totali della serie animata

La rivista Weekly Shonen Jump è colma di manga di successo, di opere che hanno attirato a sé una fetta considerevole di pubblico. Non per altro, dai numeri del suddetto magazine sono usciti titoli del calibro di ONE PIECE e Dragon Ball, nonché tanti altri, giunti oggi alla generazione di cui protagonista è anche Black Clover.

L'adattamento animato dell'opera di Yuki Tabata si sta rivelando estremamente interessante, accerchiando nella sua già grande fetta di pubblico una porzione considerevole delle attenzioni sul panorama dell'animazione nipponica. Infatti, solo qualche giorno fa TV Tokyo l'ha eletta come uno dei franchise più popolari della rete, cosa non da poco se proiettato in un contesto colmo di cartoni animati e saturo di serie televisive.

Black Clover sta difendendo la sua componente action con le unghie e con i denti, arrivando a un risultato straordinario, una longevità televisiva riservata solo a pochi progetti. Eppure, con gli ultimi rumor dedicati all'anime, pare che ce ne sia uno estremamente interessante e con una base di fondamento. Pare, infatti, che il leaker AnimeTV abbia scovato il numero di episodi totali dell'adattamento televisivo, che dovrebbe attestarsi intorno alle 102 puntate, numero che si troverebbe in accordo ai cofanetti Blu-ray scovati sul sito ufficiale. Ovviamente, l'informazione non è un annuncio, ma potrebbe non essere poi tanto lontano dalla realtà, considerato il proseguo degli eventi giunti alla puntata 84 che, chissà, potrebbe necessitare di ulteriore lavoro di adattamento dello studio Pierrot, che risulterebbe in un paio di mesi di attesa, data la popolarità del franchise.

Staremo a vedere, dunque, cosa ci riserverà Black Clover, ora che il manga si sta apprestando a mostrare il passato di un particolare evento. E voi, state seguendo l'anime?