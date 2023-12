Black Clover scalda i fan: la battaglia finale nella pagina a colori di Jump GIGA

Dopo una lunga attesa, il manga di Black Clover è finalmente pronto a fare il suo ritorno. Dopo aver lasciato le pagine dello Shonen Jump ad agosto, l'opera del mangaka Yuki Tabata è tornata sulla rivista Jump Giga per concludere la sua avvincente storia.

In Giappone, infatti, è stato appena pubblicato uno speciale promo di Jump Giga, che rivela la copertina del numero di dicembre della rivista. Al centro c'è il mago protagonista di Black Clover, Asta, che con spada in mano sembra pronto a intraprendere una nuova e avvincente battaglia. Questo scatto affascinante non solo alimenta l'attesa del pubblico, ma dimostra anche che la serie di Tabata è pronta a fare il suo ritorno in un futuro prossimo. Trovate l'immagine in calce a questa notizia.

Per ricapitolare brevemente i difficili trascorsi di questo manga, Black Clover è stato recentemente spostato su Jump Giga per decisione di Tabata. L'artista ha preso questa scelta al fine di preparare al meglio la storia, rispettando così il programma di pubblicazione di Jump Giga. Inizialmente, il manga veniva rilasciato con nuovi contenuti a cadenza settimanale, ma spostandosi in questa rivista, Tabata ha ora l'opportunità di pubblicare capitoli più ampi, anche se la cadenza delle nuove uscite si riduce a sole quattro volte l'anno.

La motivazione dietro a questo cambiamento significativo è strettamente legato alla vita familiare di Tabata: ora sposato e con un figlio, l'artista ha ammesso che il carico di lavoro a cui era sottoposto ogni settimana aveva un impatto significativo sulla sua vita personale. Questo spostamento è stato necessario al fine di bilanciare meglio entrambi gli aspetti della sua quotidianità. Per chi fosse curioso, sono disponibili gli spoiler del capitolo 369 di Black Clover.