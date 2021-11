Black Clover: uno scontro tra titani nel capitolo 315, ora su Manga Plus

La Triade Oscura è stata sconfitta. I potenti membri della famiglia Zogratis non rappresentano più una minaccia per i protagonisti di Black Clover, ora impegnati a contrastare un nuovo pericolo. Nel capitolo 315, ora su Manga Plus, Tabata ci riporta all'impressionante battaglia tra due titani.

Le frenetiche e confuse tavole conclusive dello scorso appuntamento hanno lasciato i lettori con tre grandi colpi di scena: la manifestazione corporea del potente Demone Lucifero, l'apertura del secondo portale dell'Underworld, causata dal rituale di Morris, e la formazione dell'Ultra Gian Black Bull da parte del Toro Nero.

L'asso nella manica della squadra ha suscitato molte reazioni differenti all'interno della community, colpita da questo inaspettato susseguirsi di eventi che ha portato ad una sorta di battaglia tra Kaiju, che dona anche il titolo al capitolo: Ultra Giant Showdown. I cieli del Regno di Spade sono coperti da queste due immense creature, da una parte la manifestazione di Lucifero, fuso con Qliphoth, e il gigantesco toro dei protagonisti.

Nacht intanto osserva lo scontro dal basso, comprendendo che sia Yami che Vangeance rappresentano i nuclei della manifestazione del Demone, e che qualora riuscissero a salvarli, riuscirebbero anche a bloccare il nemico e probabilmente a sconfiggerlo. Mentre i colpi risuonano ovunque, e assistiamo alla disperazione degli abitanti e alla preoccupazione del Toro Nero, su una delle colline nei dintorni della battaglia Asta evoca e brandisce la spada del suo Capitano.