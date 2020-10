Black Clover: scopriamo 5 segreti sui poteri di Asta

L'universo di Black Clover è dominato dalla magia e proprio per questo Asta è visto come un essere piuttosto bizzarro. Incapace di utilizzare i poteri magici, il protagonista giura di diventare un imperatore magico. Riuscirà a raggiungere questo grande obiettivo nonostante le sue mancanze?

Se è vero che Asta è incapace di utilizzare la magia, è altrettanto vero che il protagonista dell'opera di Yuki Tabata ha imparato a sfruttare altre abilità e poteri. Scopriamo insieme tutti i segreti da lui celati.

Il corpo di Asta non è in grado di produrre mana, per cui il ragazzo non possiede alcuna abilità magica e non è in grado di lanciare incantesimi. Tuttavia, quello che sembrava essere un ostacolo si è rivelato un problema ormai superato. Vista l'assenza di magia in lui, Asta non può essere rilevato dai sensori di mana ed è in grado di brandire le armi anti magiche, con cui può respingere qualsiasi incantesimo.

Oltre a questi due importantissimi fattori, Asta ha capacità fisiche migliorate. Asta ha una forza impressionante, una velocità ineguagliabile ed è in grado di resistere ad attacchi che metterebbero al tappeto la maggior parte dei protagonisti di Black Clover.

Dopo un lungo addestramento con Fanzell Kruger, il ragazzo è divenuto anche un grande spadaccino. Nel tempo, Asta ha affinato la sua forma e ora riesce a utilizzare diversi stili, tutti infusi dall'essenza anti magica che gli dona un netto vantaggio in battaglia. Asta ha inoltre imparato a padroneggiare il suo Ki, una sorta di sesto senso che consente di rilevare i movimenti altrui. Asta è ora in grado d'intuire la direzione degli attacchi a lui diretti.

Fonte delle sue abilità anti magiche è il legame che lo unisce a un diavolo. Per sfruttare questa potente abiltà, Asta ha dovuto cedere il suo braccio in una sorta di contratto con il diavolo. Tuttavia, il ragazzo può sfruttare la sua piena potenza solamente per 50 secondi. Prolungando questo lasso di tempo, Asta rischierebbe di trasformarsi completamente in un demone. Quali altri poteri otterrà? In Black Clover 268 viene raccontata la tragica storia di due personaggi. La madre di Asta sembra aver fatto il suo debutto in un cliffhanger di Black Clover.