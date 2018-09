Black Clover Seconda Stagione: pubblicata una nuova key visual

Lo Studio Pierrot ha pubblicato recentemente una nuova key visual per la prossima stagione dell’anime di Black Clover, in uscita il prossimo 2 ottobre.

L’anime, prodotto dallo Studio Pierrot, riceverà un seguito il prossimo mese. Tra le figure coinvolte nel progetto ricordiamo il regista Tatsuya Yoshihara, che annovera tra i suoi lavori, sempre nello stesso ruolo, Monster Musume no Iru Nichijou e Yoru no Yatterman, il Character Designer Itsuko Takeda, presente anche in altri progetti come Ristorante Paradiso, Level E e Blue Drop, la compositrice Minako Seki, la quale ha composto pure le musiche di Gin no Guardian e Kingdom, e Aiko Shinohara al Color Design, il quale vanta pure diverse collaborazioni in progetti come Maken-Ki! e Dog Days.

Black Clover, scritto e disegnato dal mangaka Yuki Tabata, viene pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 2015. La serie in Giappone conta attualmente 17 tankobon. In Italia è edito da Panini Comics – Planet Manga. L’ultimo volume disponibile attualmente in Italia, il 12°, è uscito lo scorso 9 luglio.

La storia racconta le avventure di due amici orfani, Asta e Yuno, che si ripromettono di diventare il prossimo Mago-Imperatore del Regno di Clover.

La prima stagione è attualmente disponibile su Crunchyroll.