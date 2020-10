Black Clover: secondo il director dell'anime, il nuovo arco narrativo arriverà presto

Da ormai diversi anni Black Clover torna puntualmente in cima alle classifiche dei battle shonen più amati dal pubblico. Per ringraziare i fan per l'affetto dimostrato, il director Tatsuya Yoshihara ha rivelato in anteprima che il nuovo arco narrativo della serie animata arriverà a breve.

Stando a quanto rivelato dal regista, il nuovo arco narrativo è ideato appositamente per la serie animata e vedrà Asta e Yuno impegnati in un lungo addestramento che li porterà a potenziarsi ulteriormente. Le parole di Yoshihara arrivano come ringraziamento in seguito al raggiungimento di un importante soglia di follower sul proprio profilo Twitter. "Grazie per avermi portato a trenta mila follower! L'arco originale dell'anime di Black Clover sarà decisamente eccitante. Attendo con ansia l'addestramento con i leader e le Guardie Spirituali".

La serie animata di Black Clover stava quasi per raggiungere gli ultimi capitoli del manga di Yuki Tabata e questo nuovo arco inedito servirà a mantenere una certa distanza tra le due opere. Il lavoro di Yoshihara finora non ha mai deluso il pubblico, fiducioso per la bontà della sua prossima creazione. Secondo alcune anticipazioni, nei prossimi episodi di Black Clover ci sarà una grande battaglia. Tuttavia, la serie animata di Black Clover potrebbe fermarsi con l'episodio 154.