Black Clover: la sfida più difficile per Asta nel capitolo 289, disponibile su Manga Plus

Lo scorso capitolo di Black Clover si è concluso con un incredibile colpo di scena, mostrando un devastante attacco da parte del protagonista Asta, che grazie al potere derivante dalla Devil Union Mode con Liebe, è riuscito a ferire gravemente uno dei nemici più pericolosi apparsi finora sulle pagine dell'opera di Yuki Tabata.

La strepitosa battaglia contro i due demoni gemelli di alto rango, Naamah e Lilith, che ha inizialmente coinvolto Nacht, sta proseguendo, e il capitolo 289, dal titolo Sole Gelido, pubblicato nelle scorse ore sul sito Manga Plus, è stato caratterizzato da spettacolari scene di combattimento.

Con un fendente della Distruttrice di Demoni, Asta è riuscito a recidere il braccio destro di Naamah, che sembra essere in condizioni critiche. Lilith inizialmente riprende il fratello, per poi unirsi a lui e formare una creatura con poteri impressionanti, come nota Nacht, che assiste inerme allo scontro. Questo nuovo essere è capace di utilizzare i poteri elementali del fuoco e del ghiaccio, e scaglia un terribile attacco, il Sole Gelido che dà il titolo al capitolo, verso il protagonista.

Fortunatamente Asta reagisce prontamente, colpendo direttamente la gigantesca sfera d'energia con la sua spada. Ricordiamo che il capitolo 288 ha rivelato un importante dettaglio del potere di Asta, e vi lasciamo alle origini di Liebe rivelate nell'episodio finale dell'anime.