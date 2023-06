Black Clover: lo shogun del Paese del Sole nella cover del Volume 35

Questa settimana non è arrivato alcun nuovo capitolo di Black Clover, con Yuki Tabata che sta rispettando la programmazione dettata con cura da Shueisha. Nonostante ciò, almeno i fan giapponesi non sono rimasti senza Asta e compagni, con il Volume 35 di Black Clover arrivato nelle fumetterie del Sol Levante.

Mentre la sfida tra Yuno e Lucius prosegue in Black Clover 360, con l'antagonista finale che si rende conto della grande influenza che Asta ha avuto sui suoi amici, il nuovo tankobon ci riporta indietro nel Paese del Sole. La cover art di Black Clover Vol. 35 vede infatti lo Shogun Ryuya Ryudo come protagonista solitario.

Il numero 35 di Black Clover include i capitoli della serie che vanno dal 348 fino al 358. In questa parte della storia i lettori vivono il confronto tra Asta e Sorella Lily, divenuta un Paladino al servizio di Lucius Zogratis, nonché il gran finale della battaglia nel Paese del Sole e l'inizio del Giorno del Giudizio del Regno di Clover.

Durante questi capitoli i lettori scoprono dunque la storia di Ryuya e di come egli ottenne il suo occhio magico e il titolo di shogun del Paese del Sole. Per celebrare il personaggio, che sicuramente avrà grande importanza anche nei prossimi capitoli, Yuki Tabata ha realizzato una cover art in cui lo vediamo con la mano sul viso per togliersi la benda che copre il Tengentsu e con un dragone alle sue spalle.