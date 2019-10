Black Clover: uno spettacolare cosplay mostra Astra tra qualche anno

Quando si parla di cosplay, il genere shonen ha sicuramente una marcia in più rispetto agli altri per gli appassionati. Essendo uno dei pilastri del settore dei manga e degli anime, ha generato una quantità incredibile di interpretazioni in tutto il mondo. È questo il caso di uno dei personaggi principali di Demon Slayer, Asta.

L’utente @BlackAsterCosplay ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto, che potete trovare in fondo alla pagina, proveniente direttamente dal Romics, la fiera dedicata ai fumetti e agli anime, che si è tenuta nella nostra capitale ad inizio mese. Il cosplayer italiano ha deciso di mostrare una versione adulta del personaggio di Asta, immaginandolo dopo un certo arco temporale che nella serie potrebbe manifestarsi con un “semplice” timeskip. Forse non era nelle intenzioni dell'artista suggerire alcuni elementi della trama, ma sappiamo che a quell’età Asta potrebbe addiritura aver raggiunto il suo obiettivo: diventare il Wizard King.

Il fan non ha esitato ad ammettere la sua preferenza per la serie di Demon Slayer, dovuta alle numerose emozioni che l’opera di Koyoharu Gotōge è stata in grado di trasmettergli. Inoltre conclude il post dicendo che Asta non sarà l’unico personaggio ad ottenere una sua interpretazione.

Ricordiamo che di recente lo stesso personaggio di Asta è stato protagonista di un crossover con My Hero Academia, e che la serie animata sembra finirà con l'episodio 154.