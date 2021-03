Black Clover: una spettacolare key visual presenta il film anime

Sebbene l'anime sia giunto a un momentaneo stop, così da mantenere le distanze dalla controparte cartacea, la community di Black Clover è stata consolata dall'inaspettato annuncio di un progetto animato legato al franchise.

Shueisha ha infatti svelato che il film anime di Black Clover è ufficialmente in produzione, accompagnando l'annuncio con uno spettacolare primo trailer. Il video in questione, tuttavia, non mostra immagini legate alla produzione, ma unicamente bozzetti legati all'anime e al manga di Yuki Tabata. Stando a quanto rivelato dallo Studio Pierrot, che si occuperà dell'animazione della pellicola, ulteriori informazioni arriveranno dopo l'ultimo episodio della serie animata, il cui arrivo è previsto per il 30 marzo.

In attesa di quella data, però, sull'account Twitter ufficiale di Black Clover è emersa una key visual che celebra il nuovo progetto. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce all'articolo, ritrae il protagonista Asta mentre ammira l'orizzonte, sorridendo al contempo ai suoi fan, con al fianco la sua gigantesca spada.

Queste le parole riportate nel tweet: "Black Clover diventerà un film! Character design movie disegnato da Itsuko Takeda. I dettagli saranno annunciati in un secondo momento! Restate sintonizzati!". L'immagine celebrativa, che vede un Asta ben diverso da quello dei suoi primi giorni nel Toro Nero, non ci permette di capire se la pellicola avrà una trama inedita o se invece adatterà qualche arco narrativo del manga.

In attesa dell'arrivo di nuove informazioni sul film animato, correte a votare il vostro protagonista preferito nel quinto sondaggio di popolarità di Black Clover. Sarà ancora una volta Asta il personaggio più amato dell'opera?