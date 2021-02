Black Clover: la spettacolare nuova forma dell'armatura Valchiria di Noelle

In vista della battaglia contro la Triade Oscura, Asta e gli altri protagonisti di Black Clover hanno trascorso gli ultimi sei mesi cercando di migliorare le proprie capacità allenandosi senza tregua. Ora che il violento scontro è iniziato, possiamo finalmente ammirare i risultati raggiunti dai Cavalieri Magici del Regno di Clover.

L'anime di Black Clover si avvicina alla sua conclusione, ma l'azione non mostra segni di rallentamento. Difatti, il combattimento tra i maghi di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade diventa sempre più emozionante a ogni nuovo episodio rilasciato.

Mentre Zenon e Dante mirano a dei particolari obiettivi per poter completare un misterioso rituale, Vanica Zogratis ha puntato gli occhi su Lolopechka, la principessa del Regno di Hearts. In sua difesa, però, si ergono Noelle Silva del Toro Nero e Mimosa Vermilion dell'Alba Dorata.

Intitolato "La crociata dell'acqua", nell'episodio 165 di Black Clover, al momento disponibile su Crunchyroll unicamente per gli abbonati premium, vediamo tutta la risolutezza di Noelle e Mimosa. A quanto pare, durante i sei mesi trascorsi ad allenarsi le due ragazze hanno imparato a combinare i propri poteri per abbattere la specifica minaccia dettata da Vanica.

Vanica Zogratis è un avversario formidabile e oltre a due potenti abilità magiche possiede persino il potere del diavolo Megicula. Lolopechka, però, ha escogitato un piano geniale con cui è riuscita a rallentare le sue capacita magiche intrappolandola in un vortice d'acqua. Sfruttando questa situazione, Noelle ha svelato quanto appreso in precedenza, ovvero una forma più rapida della sua armatura, l'Abito delle Valchirie Versione Sirena.

Concentrando la sua armatura magica in diverse aree del corpo, la maga del Toro Nero si è trasformata in una vera e propria sirena, riuscendo così a infliggere diversi attacchi al nemico. Tuttavia, ciò si rivela insufficiente per sconfiggere o anche solo danneggiare Vanica Zogratis. Le abilità diaboliche della donna della Triade Oscura vanno ben oltre quanto previsto da Lolopechka e le altre. Ecco una preview dell'episodio 166 di Black Clover.