Black Clover: lo staff condivide le animazioni dell'episodio 63

Lo staff che ha animato Black Clover ha deciso di celebrare l'arrivo al fatidico episodio 63, che costutuisce un punto di svolta nella serie, con oltre 20 minuti di combattimenti. Tra scene d'azione, scenari e visual accattivanti, è stato uno degli episodi più d'effetto animati finora.

Dopo aver alzato la tensione per l'episodio, caricando i fan tramite tweet e immagini teaser, Crunchyroll ha deciso di raggruppare i tweet di tutti gli animatori per mostrare il lavoro svolto dagli animatori di Black Clover per portare su schermo lo scontro tra Asta e Ladros.

Nel tweet in calce potete trovare un video di wunim che mostra 3 secondi di animazione di Asta con la sua nuova forma oscura, mentre alla fonte potete visionare gli oltre 25 video, ognuno che mostra una scena diversa. I video hanno lunghezze molto diverse, andando dai pochi secondi a oltre il minuto e mostrano passo passo le fasi di lavorazione di una scena di un anime.

Questo episodio di Black Clover era uno dei più attesi dai fan, che volevano vedere la nuova abilità da combattimento di Asta. Lo studio di animazione che se ne occupa è lo studio Pierrot, mentre la produzione è affidata a TV Tokyo e ad Avex Pictures.