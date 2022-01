Black Clover: una stella della NBA confessa la sua passione per l'opera

Nonostante la serie anime sia ferma da ormai molti mesi, Black Clover di Yuki Tabata continua a raccogliere consensi. Mentre il manga infiamma i lettori con la Saga del Raid nel Regno di Spade, un altro VIP ammette di essersi innamorato di Asta, del Toro Nero e delle loro avventure magiche.

Se prima erano riservati a pochi eletti, ormai anime e manga sono diventati popolarissimi mezzi d'intrattenimento destinati a chiunque. Tutti, dai ragazzi di nuova generazione, fino a VIP e atleti, sono attratti dagli anime, o almeno ne hanno sentito parlare.

In una recente intervista a DC x NEC, una delle star dei Washington Wizards, franchigia che milita nella NBA, l'élite della pallacanestro mondiale, ha confermato di essere un grande appassionato di Black Clover. Parliamo del cestista, che si adopera nel ruolo di centro, Daniel Gifford, che come Megan Thee Stallion ha confermato il suo amore per Asta.

Gifford ha affermato che dagli anime trae molti insegnamenti, e che si possono apprendere diverse cose sulla vita, sia guardando la prospettiva degli eroi, che quella degli antagonisti. In particolare, riferendosi ad Asta, ha imparato a non arrendersi mai. Il protagonista di Black Clover, infatti, non è dotato di poteri come tutti gli altri, egli possiede l'anti magia, in grado di annullare le magie altrui.



Come atleta, il mantra perpetrato da Asta lo ha colpito molto. Quando una partita non va per il verso giusto, Gifford si affida alla tenacia del mago del Toro Nero per risollevare il proprio morale. Che in partita urli il motto "Madada"?