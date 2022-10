Black Clover: lo straordinario potere di Ichika Yami nel nuovo capitolo

Asta è stato trasportato lontano dalla sua patria. Il protagonista di Black Clover si ritrova sulle spiagge di una terra completamente diversa, di cui aveva già sentito parlare grazie al capitano Yami. Ed è proprio nella terra natia del capitano del Toro Nero che ci si ritrova negli ultimi capitoli del manga: il Paese del Sole.

In questa terra, Asta viene salvato dallo shogun Ryuuya, che cura lui e Liebe, ma soprattutto permette al protagonista di scoprire un nuovo potere. E sarà proprio intorno a questo potere che ruoterà la partita con Lucius Zogratis, quella che chiuderà Black Clover. Per allenarsi, Asta conta su Ichika Yami, sorella minore di Sukehiro, che inizia a fare sul serio in Black Clover 340.

Nel recente capitolo del manga pubblicato su MangaPlus in inglese e altre lingue, Asta inizia a padroneggiare meglio lo Zetten, ma deve anche imparare ad applicarlo in battaglia. Lo scontro dimostrativo vede una Ichika in grado di surclassare nettamente il protagonista, che viene colpito da pochi attacchi ma poderosi, che lo mettono subito al tappeto.

Asta dimostra comunque un'ottima capacità di resistenza, dato che tutti sono stupiti che sia riuscito a rimettersi in piedi dopo i colpi di Ichika. In ogni caso, la ragazza ha dimostrato immediatamente di essere una delle combattenti più forti di Black Clover.