Black Clover: la strega Vanessa prende vita in un nuovo cosplay

Il nuovo capitolo di Black Clover ha entusiasmato i numerosi appassionati del manga di Yuki Tabata, in attesa di scoprire come continuerà la storia di Asta e degli altri personaggi vi segnaliamo questo cosplay dedicato a Vanessa Enoteca.

In calce alla notizia trovate il post condiviso sull'account Instagram ufficiale di @cosplaykatx, la modella ha infatti ricreato il design del celebre personaggio, apparso nel corso della storia nata da un'idea del mangaka giapponese. La maga è entrata quindi a far parte dell'originale squadra del "Toro Nero", organizzazione che fa parte del regno di Clover e nel quale sono stati fatti confluire gli scarti delle altre squadre di maghi. L'incontro di Vanessa con Asta cambierà per sempre la sua vita, portandola a diventare più affidabile e molto più potente. La foto ha riscosso un notevole successo tra i numerosi appassionati del manga, ricevendo oltre 5 mila Mi Piace e cinquanta commenti.

Per chi invece non conoscesse ancora l'opera di successo di Yuki Tabata, vi segnaliamo che l'anime è disponibile nel catalogo di Crunchyroll, mentre il manga è pubblicato da Planet Manga e attualmente è possibile acquistare 24 volumi della saga. Inoltre nelle scorse settimane sono stati condivisi i titoli dei prossimi episodi di Black Clover.