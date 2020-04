Black Clover, successo infinito: continua l'amore dei fan per l'anime

La serie animata di Black Clover, che attualmente conta oltre 130 episodi, ha visto concludersi una delle battaglie più epiche dell'intera opera ed ora sta affrontando un arco narrativo inedito, non presente nel manga originale. Nonostante ciò, sembrerebbe che i fan abbiano decisamente apprezzato questa deviazione, come testimoniano i tweet presenti in calce.

So nobody was gonna tell me black clover was this fire ? — HOT GIRL MEG (@theestallion) April 21, 2020

Black Clover has already gained some momentum. It’ll be interesting to see how this develops. #BlackClover pic.twitter.com/sJ2T0O82k4 — Michael Hart 🍀 (Citizen of Clover) (@DarkFoxTeam_) April 21, 2020