Black Clover: svelate nuove informazioni sui prossimi episodi

Tra le svariate produzioni che nel corso di questi ultimi anni sono riuscite a far parlare di sé, figura in particolare l'epopea di Black Clover, serie che ha fin da subito spaccato in due l'utenza, soprattutto quando l'adattamento animato è andato seguendo strade qualitative che hanno scontentato molti spettatori.

Nonostante ciò, la serie continua ad essere seguita con grande attenzione e in molti si domandano come la produzione proseguirà nel corso delle future settimane, soprattutto dopo il sopraggiungere della nuova opening theme che ha fatto la sua comparsa insieme al 141° episodio della serie e dopo gli eventi recentemente svelati. Ora il pubblico aspetta novità sulle nuove avventure che i nostri protagonisti dovranno affrontare, e giusto recentemente sono giunte alcune interessanti novità proprio in relazione ai futuri episodi della serie.

Andando più nello specifico, su Twitter l'utente Spytrue ha tradotto dal giapponese i nomi di alcuni degli episodi che faranno presto il loro debutto, titoli che assumono maggior significato nel momento in cui si ragiona su quanto avvenuto proprio nelle ultimissime puntate. In particolare, i titoli sono:

143: Tilted Scale

144: Those Who Wish For The Destruction of Devils

145: Recapture

146: Those Who Worship Devils

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente un insider ha annunciato l'arrivo di un live action americano dedicato a Black Clover.