Black Clover: svelate le prime informazioni sul prossimo arco narrativo dell'anime

L'anime di Black Clover si allontanerà presto dagli eventi raccontanti nel manga di Yuki Tabata, grazie al debutto di un nuovo arco narrativo. Mentre Asta e gli altri si stanno allenando per la battaglia finale contro i Demoni del Regno delle Spade, l'ultimo numero della rivista Shonen Jump ha rivelato alcuni dettagli sulle prossime avventure.

Come era stato annunciato in precedenza, gli eventi che verranno raccontati saranno inseriti nel time skip di sei mesi visto nel manga usato da Tabata per giustificare la crescita dei personaggi e dei loro poteri.

Stando a quanto riportato nella rivista edita da Shueisha, il prossimo arco narrativo debutterà a partire dall'episodio 142, intitolato "I Sopravvissuti", e sarà caratterizzato dall'introduzione di nuovi personaggi, che hanno avuto a che fare con i Demoni in passato, e che ora vogliono distruggerli. Si tratta di Dazuu Tayek e Bow Nokde, ma sfortunatamente non sono stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo.

Nonostante la serie abbia seguito per la maggior parte delle puntate andate in onda gli eventi del manga, non è una novità l'inserimento di episodi totalmente originali, ma comunque supervisionati da Tabata, e anche se non è stata specificata la durata di questo nuovo arco narrativo, è plausibile pensare che si svilupperà in pochi episodi.

Ricordiamo che è stata anche pubblicata la nuova opening del gruppo K-Pop TXT, e vi lasciamo al nostro speciale sulla magia di Black Clover.