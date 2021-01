Black Clover: svelato l'aspetto di Noelle in seguito al timeskip

Con l'inizio del nuovo anno continua l'anime di Black Clover con un nuovo arco narrativo e tra i numerosi personaggi di ritorno da un allenamento durato sei mesi c'è anche Noelle. Andiamo insieme a vedere come appare la ragazza.

Seguendo le orme del manga di Yuuki Tabata, anche la serie animata è andata in contro al salto temporale che ha visto Asta e i suoi amici seguire un duro allenamento in preparazione al futuro scontro coi demoni del Regno delle Spade. È al termine di questi sei mesi che abbiamo la possibilità di rivedere alcuni dei protagonisti con nuove sembianze.

In particolare, nell'episodio numero 158, vengono mostrati diversi cavalieri del Regno di Clover, tra cui Noelle, il cui nuovo aspetto è visibile nel Tweet riportato al termine di questa news. La ragazza, grazie all'addestramento nel Regno di Heart, sembra che ora abbia maggiore controllo sulla propria magia riuscendo a mantenersi a lungo nella forma Valkyrie Dress ed essendo in grado di sfruttare l'acqua per creare una bolla col quale trasportare i compagni nel luogo in cui si trova Asta.

Una volta giunta sul posto la sfera liquida cade in pezzi in quanto, a detta di Noelle stessa, l'utilizzo di una magia di trasporto all'interno di una regione ad alta densità magica risulta essere molto complicato. Tuttavia quest'abilità potrebbe non essere l'unica imparata dalla donna durante il timeskip. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire quali altre tecniche sarà in grado di utilizzare nelle battaglie future.

Infine riporto una news sul nuovo look di Asta presentato nell'ultimo episodio di Black Clover ed un altro articolo sui doppiatori della Triade Oscura di Black Clover rivelati durante la Jump Festa.