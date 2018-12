Black Clover: svelato il nuovo power-up oscuro per Asta

Nello scorso episodio di Black Clover abbiamo potuto vedere un accenno della nuova trasformazione che Asta sta per effettuare, davanti agli occhi sbigottiti dei suoi compagni. Attenzione spoiler per chi non è in pari con la serie.

L'episodio 63 di Black Clover è arrivato su Crunchyroll, partendo da dove ci eravamo lasciati col precedente: Asta, sconfitto da Ladros, viene soccorso dalla Regina delle Streghe che attiva un nuovo potere grazie al sangue precedentemente infuso nel corpo del ragazzo durante la cura delle braccia. Col sangue donato al protagonista, è riuscita a fargli attivare il suo potere rimuovendo i limiti naturali che lo bloccavano, facendo sprigionare il lato demoniaco di Asta e conferendogli l'abilità di volare, una forza spropositata e velocità superiore.

Come spiega la Regina delle Streghe, la spada anti magia utilizzata da Asta solitamente drena il mana del possessore fino ad assorbire il possessore stesso ma, poiché Asta è privo di magia, è diventato un contenitore per l'anti magia, che ora fluisce nel suo corpo. Il protagonista di Black Clover ha attivato il suo potere poco a poco, ma è sempre riuscito a tenerlo entro i limiti per evitare di restarne inghiottito. Stavolta però le cose non vanno allo stesso modo.

La nuova forma, denominata "Black Asta", ricopre parzialmente il corpo di Asta con un'aura nera. Durante l'inizio della trasformazione, all'interno del suo corpo, il ragazzo ha affrontato lo spirito demoniaco della spada che fu mostrato durante il primo episodio. Asta riesce a tenerlo sotto controllo, potendo così sfruttare i suoi poteri anti magia. Con il nuovo potere attivo, Ladros viene completamente sconfitto, grazie soprattutto al nuovo attacco "Black Meteorite". Il cavaliere del Toro Nero, nonostante tutto, decide di risparmiarlo e chiede il suo aiuto per salvare gli abitanti della foresta.

Purtroppo, tutto questo deve aspettare dato che la Regina delle Streghe inizia a mostrare le sue vere mire, iniziando a manipolare il nuovo corpo di Asta, rimandando qualunque salvataggio al prossimo episodio di Black Clover. In calce potete vedere una parte dello scontro tra Asta e Ladros nella foresta, in un video di due minuti che mostra tutte le nuove tecniche del protagonista.