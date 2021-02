Black Clover: svelato il titolo dell'ultimo episodio con un ritorno agli albori

Il manga di Black Clover è in corso e lo sarà ancora per diverso tempo. Scritto e disegnato da Yuki Tabata, con una pubblicazione settimanale su Weekly Shonen Jump, la storia di Asta e compagni ha ricevuto anche un adattamento animato che è stato prodotto da Studio Pierrot. Nonostante la fine della storia sia ancora lontana, l'anime presto finirà.

È stata infatti annunciata la conclusione dell'anime di Black Clover con l'episodio numero 170, programmato per fine marzo. In contemporanea ci sarà un annuncio e inevitabilmente gli spettatori dell'anime in onda su Crunchyroll hanno alte aspettative. Intanto però stiamo assistendo ai nuovi scontri con la Triade Oscura, con la comparsa nell'episodio 165 distribuito il 23 febbraio 2021, della nuova Valchiria in forma sirena di Noelle.

Mentre continuano le battaglie però vengono aggiornati anche i palinsesti dell'emittente televisiva giapponese e tramite questi veniamo a scoprire il titolo dell'ultimo episodio di Black Clover. Programmato per il 30 marzo 2021, l'episodio 170 di Black Clover si intitolerà "Un futuro lontano", stesso nome della prima opening dell'anime cantata dalla band giapponese Kankaku Pierrot.

La crociata dei cavalieri magici di Black Clover sta dunque per concludersi con un ritorno agli albori, durante il prossimo mese assisteremo alla conclusione di questo adattamento pluriennale.