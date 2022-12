Black Clover: Sword of the Wizard King arriva su Netflix! Data uscita e poster ufficiale

Marzo 2021 ha segnato la fine dell'anime di Black Clover. Studio Pierrot, anche a causa della vicinanza ai capitoli del manga, al tempo decise che fosse meglio mettere in pausa il progetto, così da dare modo all'autore Yuki Tabata di scrivere ulteriori fasi della storia. Intanto però lo studio non è rimasto con le mani in mano.

Subito dopo la trasmissione dell'ultimo episodio fu infatti annunciato il primo film di Black Clover, con data d'uscita all'epoca sconosciuta. Ad oggi però si sa qualche informazione in più: grazie alle varie informazioni divulgate tra riviste di manga, fiere, panel e siti ufficiali, è stato rivelato che Black Clover: Sword of the Wizard King sarebbe arrivato nel 2023 in Giappone. Quale sarebbe però la situazione nel resto del mondo?

Proprio nelle scorse ore, c'è stato un annuncio molto importante. Netflix ha confermato l'arrivo di Black Clover: Sword of the Wizard King nel 2023; il catalogo del portale di streaming tra i più famosi al mondo quindi si arricchirà con un altro anime che ha conquistato il pubblico di ogni angolo del globo. Più precisamente, Netflix pubblicherà il film di Black Clover il 31 marzo 2023, quindi due anni dopo la conclusione dell'anime.

Per l'occasione, gli account social del sito hanno anche pubblicato la key visual ufficiale di Black Clover: Sword of the Wizard King tradotta in inglese, con Asta al centro dell'illustrazione e tutti gli altri personaggi - sia quelli già conosciuti che quelli creati ad hoc per la pellicola - tutti intorno. Se non siete al passo col progetto, guardate il trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King.