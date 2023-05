Black Clover: Sword of the Wizard King, Asta e Yuno insieme per il teaser del film

La pandemia da Covid-19 esplosa qualche mese fa in Giappone aveva privato gli appassionati dell'uscita di Black Clover: Sword of the Wizard King, in origine prevista per il 31 marzo 2023. Ora però ci siamo quasi, al debutto del primo film ispirato allo shonen di Yuki Tabata manca un solo mese.

La data fissata sul calendario di tutti i fan è il 16 giugno 2023, giornata in cui Black Clover: Sword of the Wizard King esordirà su Netflix e nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone. A poche settimane da questo appuntamento, lo Studio Pierrot, responsabile della produzione dell'anime televisivo e di questo lungometraggio, ha lanciato un nuovo teaser.

Per promuovere il progetto in uscita è stato pubblicato in rete un breve teaser che mostra delle animazioni ancora incomplete tratte dal film. Nella suddetta clip di Black Clover: Sword of the Wizard King vediamo Asta e Yuno rinnovare la loro promessa, e in un'altra Asta alle prese con un combattimento ancora misterioso.

In Black Clover: Sword of the Wizard King in qualche modo tornerà in vita il predecessore di Julius Novachrono. L'ex Imperatore Magico Conrad Leto tenterà in tutti i modi di riprendere il controllo sul Regno di Clover e nel tentativo userà la Spada Imperiale per riportare in vita altri tre predecessori, Edward Avalanché, Princia Funnybunny e Jester Garandaros. A opporsi agli Imperatori Magici saranno Asta e Yuno, coadiuvati dagli altri protagonisti della serie.