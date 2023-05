Black Clover: Sword of the Wizard King, la doppiatrice di Charlotte è entusiasta del film

L’anime di Black Clover si è concluso da circa due anni, e in attesa di scoprire quando Pierrot tornerà a raccontare la storia ideata da Yuki Tabata, lo studio d’animazione Pierrot ha sorpreso gli appassionati con l’annuncio del film Sword of the Wizard King, ormai prossimo all’uscita, prevista per il 19 giugno 2023 sulla piattaforma Netflix.

L’annuncio della pellicola originale ha colpito positivamente i fan, e anche alcune delle figure direttamente coinvolte nella produzione, come la doppiatrice e cantante giapponese Yu Kobayashi, che nella serie presta la voce a Charlotte, nobildonna della casata Roselei, e capitano della squadra Rosa Blu, al servizio del Regno di Clover.

In una recente intervista pubblicata sull’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, la doppiatrice ha voluto condividere con i fan il suo incredibile entusiasmo per l’imminente film: “Sono stata colta da un’immensa gratitudine nel sapere che sarei tornata ad interpretare la mia Charlotte, nel mio mondo preferito, Black Clover. Penso sia anche merito del supporto dei fan alla serie”, così ha iniziato Kobayashi prima di sottolineare l’entusiasmo di poter nuovamente prendere parte alla produzione con i suoi colleghi: “Ho provato gioia quando mi è stato comunicato di poter tornare nel magico mondo di Black Clover, non solo per avere la possibilità di tornare ad essere Charlotte, ma anche per poterlo fare al fianco dei miei amici”.

Fateci sapere cosa ne pensate di queste dichiarazioni della doppiatrice Kobayashi nei commenti. In conclusione, ecco l’ultimo trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King, e vi lasciamo al character design di Asta creato appositamente per la pellicola.