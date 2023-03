Black Clover: Sword of the Wizard King, riecco il film nella nuova locandina di Tabata

L'uscita di Black Clover: Sword of the Wizard King era programmata a giorni, ma problemi di produzioni imputati alla pandemia da Covid-19 hanno costretto lo staff a rinviare la pellicola di qualche tempo. In attesa di questa nuova data, il film anime torna a mostrarsi con una visual realizzata da Yuki Tabata, piuttosto che da Studio Pierrot.

L'esordio di Black Clover: Sword of the Wizard King è stato posticipato. Il film anime debutterà in streaming su Netflix a giugno, ma per mantenere alta l'attenzione sul progetto è stata pubblicata una nuova locandina promozionale.

Tra i progetti per l'8° anniversario del manga di Black Clover l'autore Yuki Tabata ha rilasciato una sua illustrazione dedicata al primo lungometraggio della serie. La visual permette ai fan di dare un nuovo sguardo ai personaggi originali che debutteranno in questa pellicola, gli ex Imperatori Magici Conrad Leto, Edward Avalanché, Princia Funnybunny e Jester Garandaros. Nella parte bassa dell'immagine ritroviamo invece Asta, Yuno, Noelle, Yami e Mereoleona già pronti al combattimento.

All'uscita dell'anime movie di Studio Pierrot mancano circa tre mesi, per cui nel corso delle prossime settimane verrà sicuramente rilasciato dell'altro materiale promozionale. Un trailer sul film non dovrebbe arrivare all'Anime Japan 23, con il programma dell'evento che non ospita alcuno stage di Black Clover.