Black Clover: Sword of the Wizard King, il film ottiene due adattamenti novel

Fermo ormai dal 2021 per permettere alla serializzazione di Yuki Tabata di prendere le distanze, l'anime di Black Clover sta per fare il suo ritorno con un inedito progetto cinematografico. Black Clover: Sword of the Wizard King segnerà il debutto al box office dello shonen sulla magia di Shonen Jump, ma non solo.

I filmati promozionali di Black Clover: Sword of the Wizard King diffusi da Studio Pierrot hanno permesso agli spettatori di intuire la trama dell'anime movie. Nella prima avventura cinematografica di Asta, i Cavalieri Magici di Clover dovranno difendere il Regno Magico da coloro i quali un tempo lo governavano. Per qualche misteriosa ragione, guidati da Conrad Leto, gli ex Imperatori Magici attaccheranno il Regno di Clover.

Il film sarebbe dovuto uscire il 31 marzo, ma a causa di problemi legati alla pandemia da Covid-19 l'uscita è stata posticipata. L'esordio di Black Clover: Sword of the Wizard King è previsto su Netflix per il 16 giugno 2023.

Da qualche ore è stato reso noto che poco prima dell'uscita su Netflix e nei cinema, Black Clover: Sword of the Wizard King debutterà anche nelle fumetterie giapponesi. L'anime movie ha infatti ottenuto un adattamento light novel la cui uscita è prevista per il 9 giugno, una settimana prima del film.

Il romanzo di Black Clover: Sword of the Wizard King verrà serializzato in due edizioni, una classica da Jump J Books e una pensata per il pubblico più giovane con testi semplificati e immagini da Mirai Bunko. Entrambe le versioni sono catalogate come l'adattamento "novel più veloce di Shueisha".