Black Clover: Sword of the Wizard King è da Guinnes World Record ancor prima dell'uscita

Nel 2023 ci sarà il grande ritorno dell'anime di Black Clover con il debutto del primo lungometraggio ispirato all'universo narrativo dello shonen scritto e disegnato da Yuki Tabata. Sebbene manchino ancora diversi mesi all'uscita ufficiale, Black Clover: Sword of the Wizard King è già da record.

Nel mese di marzo 2023 su Netflix esordirà Black Clover: Sword of the Wizard King, il film anime che vedrà Asta e compagni affrontare i precedenti Imperatori Magici di Clover. Nonostante la data di uscita sia ancora abbastanza lontana, la pellicola prodotta da Studio Pierrot conquista già il suo primo premio.

Attraverso il profilo Twitter di Junichi Suwabe, che in Black Clover interpreta la voce del capitano Yami Sukehiro, è stato rivelato che Black Clover: Sword of the Wizard King detiene un record mondiale. Il film di Black Clover ha conquistato il Guinnes World Record per il più grande biglietto commerciale per il cinema.

Come vediamo dal tweet in calce all'articolo, le dimensioni del ticket per il cinema sono ragguardevoli. Secondo quanto riferito dal team di produzione, le dimensioni del biglietto sono di circa 94x72 pollici. Il precedente record, superato di 2 cm e stabilito nel novembre del 2021, apparteneva al Global Village negli Emirati Arabi Uniti. Vi lasciamo al più recente teaser di Black Clover: Sword of the Wizard King.