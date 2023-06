Black Clover: Sword of the Wizard King, l'ultima locandina prima dell'uscita ufficiale

L'anime di Black Clover è fermo da anni. In attesa che Studio Pierrot possa recuperare il progetto, la casa d'animazione ha programmato l'uscita di un film con contenuti completamente inediti. Ormai la data di uscita si sta avvicinando e Black Clover: Sword of the Wizard King è pronto a far tornare Asta e gli altri cavalieri magici del regno.

Nelle scorse settimane, sono stati rivelati gli ultimi dettagli con i character design dei protagonisti e antagonisti, i character trailer di Asta e Yuno e adesso arriva uno degli ultimi pezzi di questo puzzle di marketing. In vista dell'uscita programmata per il 16 giugno su Netflix, è stata pubblicata una locandina di Black Clover: Sword of the Wizard King, l'ultima prima dell'uscita ufficiale della pellicola nei cinema e in streaming.

La pagina ufficiale di Netflix Anime su Twitter ha condiviso questa immagine preparata dall'illustratore e character designer Itsuko Takeda. Nel lato inferiore a destra c'è Asta, il protagonista storico di Black Clover, trasformato nella sua forma demoniaca e quindi con una forte componente rossa e nera, con tanto di fulmini di anti magia che sprizzano intorno a lui. Sul lato completamente opposto invece c'è l'ex Imperatore Magico e antagonista del film, un mago che non era mai stato presentato prima d'ora e che verrà approfondito nel corso di Black Clover: Sword of the Wizard King.

Riuscirà Asta, con l'aiuto dei suoi amici, ad affrontare e sconfiggere Conrad Leto, il predecessore di Julius Novachrono?