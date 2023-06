Black Clover: Sword of the Wizard King è il meraviglioso ritorno che i fan attendevano

Dopo ben 170 episodi, l'anime televisivo di Black Clover è stato fermato il 31 marzo 2021 per dare modo all'autore Yuki Tabata di scrivere nuove saghe e prendere le distanza dall'adattamento. Trascorsi quasi due anni lontani dal regno magico, gli spettatori sono finalmente tornati al fianco di Asta con Black Clover: Sword of the Wizard King.

Da qualche giorno su Netflix è disponibile Black Clover: Sword of the Wizard King, il primo film anime del franchise che segna il grande ritorno dei Cavalieri Magici di Clover su schermo. Mentre i lettori seguono il finale della serie manga, immersa già da tempo nell'arco finale della storia, il lungometraggio di Studio Pierrot segna il ritorno dell'anime che tutti aspettavano.

Il film di Black Clover ha conquistato il mondo facendo registrare risultati già ottimi nei primissimi giorni di trasmissione in streaming. Il tempo trascorso ad attendere la serie anime è stato dunque ben speso. Black Clover: Sword of the Wizard King è la vetrina perfetta per il ritorno dell'anime televisivo.

In Black Clover: La spada dell'Imperatore Magico è chiaro il motivo che ha reso l'opera di Tabata così popolare, ossia una trama avvincente e animazioni spettacolari. Il Regno Magico di Clover viene invaso dall'ex Re Mago Conrad, a sua volta accompagnato da altri Imperatori Magici del passato. Il suo obiettivo è quello di creare un mondo dove non ci sia differenza tra coloro i quali sono nati nella fortuna, e coloro i quali invece vivono nella sfortuna. Per far ciò, tuttavia, intende eradicare l'umanità facendola poi risorgere dalle sue ceneri.

La mentalità dell'antagonista del film di Black Clover si allinea con quella di Asta, a cui viene addirittura proposto di entrare a far parte del team di nemici. Nonostante avversari così di gran lunga superiori, il motto di Asta è quello di "non arrendersi mai" e con il suo intrepido coraggio sprona i compagni a non arrendersi nemmeno a degli Imperatori Magici.

L'anime di Black Clover aveva già portato ad alcune scene animate in modo superbo, ma il film Sword of the Wizard King si spinge anche oltre, mostrando il grande potenziale di Studio Pierrot. Se la saga finale di Black Clover dovesse essere animata nello stesso modo, allora anche gli anime più rinomati dovrebbero cominciare a tremare.