Black Clover: Sword of the Wizard King è su Netflix, arriva il primo film della serie

Il manga di Black Clover continua a essere pubblicato ogni settimana su Weekly Shonen Jump, con l'opera originale di Yuki Tabata che va dritta verso la sua fine. Invece, l'anime è fermo ormai da diversi anni, con la maggior parte del pubblico che non vede l'ora di un suo ritorno. Nel mentre, però, Studio Pierrot ha lavorato a un lungometraggio.

Black Clover: Sword of the Wizard King è il primo film della serie ed è stato annunciato da oltre un anno. La storia è completamente originale e vede, oltre i classici protagonisti della serie conosciuti finora, anche l'ingresso nel cast di altri nemici, il precedente Imperatore Magico del regno di Clover. Il debutto in Giappone è previsto per oggi 16 giugno, tuttavia il film non sarà disponibile soltanto nel paese del Sol Levante: da tempo infatti Netflix aveva annunciato l'arrivo del film sul suo portale.

Quel giorno è giunto, perché da oggi Black Clover: Sword of the Wizard King è disponibile su Netflix. Il link alla fonte vi porterà direttamente nella pagina del film, che per l'occasione ha visto il titolo tradotto in italiano come Black Clover: la spada dell'Imperatore magico. Se non sapete di cosa tratta, ecco un trailer del film con i vecchi Imperatori Magici.

La trama di Black Clover ruota intorno ad Asta, un giovane ragazzo che non possiede la capacità di usare la magia, a differenza della maggior parte delle persone nel suo mondo. Nonostante la sua mancanza di poteri magici, Asta compensa con una volontà incrollabile e una determinazione ferrea. Cerca di dimostrare il suo valore e di superare ogni sfida che gli si presenta.