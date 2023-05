Black Clover: Sword of the Wizard King, nuove immagini inedite con i protagonisti

Black Clover: Sword of the Wizard King è il prossimo lungometraggio originale ispirato al gioiellino di Yuki Tabata in uscita a breve in tutto il mondo. Asta e Yuno, infatti, sono pronti a cimentarsi in una nuova avventura che si preannuncia visivamente spettacolare.

Per aiutare i fan ad ingannare l'attesa circa il ritorno della serie televisiva, in pausa da ormai diverso tempo, Studio Pierrot ha realizzato un film di animazione che dovrebbe durare all'incirca un'ora e cinquanta minuti. Dalle informazioni trapelate finora sappiamo che il predecessore di Julius avrà un ruolo all'interno della pellicola, tuttavia non è chiaro in quale misura.

In ogni caso, l'attesa per visionare e giudicare il film si sta esaurendo visto che il debutto è atteso il prossimo 16 giugno su Netflix, presumibilmente con tanto di doppiaggio in italiano. Nel frattempo sul web sono trapelate nuove immagini inedite, apprezzabili in calce alla notizia, che mostrano Yuno, Asta dopo una battaglia, Yami e i capitani in osservazione.

