Black Clover: Sword of the Wizard King, presentato un nuovo personaggio originale

Nel 2023 esordirà su Netflix Black Clover: Sword of the Wizard King, primo film anime basato sullo shonen di Yuki Tabata e che introdurrà una storia inedita. Gli spettatori verranno dunque immersi in un'avventura originale in cui faranno il loro debutto alcuni protagonisti appositamente realizzati per la pellicola di Studio Pierrot.

Nel teaser di Black Clover: Sword of the Wizard King facciamo la conoscenza di Konrad Leto, il precedente Imperatore Magico che per qualche motivo ancora ignoto tornerà in vita e sfiderà il Regno di Clover e Asta. Questo personaggio, il cui design è stato realizzato dal sensei Tabata in persona, non sarà però l'unico originale ad apparire nel film.

Sulle pagine di Weekly Shonen Jump #52 sono stati tolti i veli su un protagonista inedito che esordirà in Black Clover: Sword of the Wizard King. Facciamo dunque la conoscenza di Millie Maxwell, una ricercatrice del Regno di Clover che lavora al fianco di Sally nella ricerca di nuovi strumenti magici. La donna, con i capelli verdi e tenuti su da una bandana rossa, e che indossa un camice da laboratorio e porta un paio di occhiali appesi al collo, verrà doppiata da Marie Iitoyo. La voice actress è stata approvata da Yuki Tabata, che in una nota ha riferito di essere rimasto colpito dal suo precedente lavoro in Così parlò Rohan Kishibe.