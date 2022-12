Black Clover: Sword of the Wizard King, presentato un nuovo personaggio originale dal film

Il 2023 segnerà il grande e atteso ritorno dell'anime di Black Clover con l'esordio del primo film animato della saga. Il lungometraggio, che in controtendenza rispetto a quanto visto con gli ultimi Dragon Ball Super: Super Hero e ONE PIECE Film RED debutterà in streaming, presenterà una storia originale che introdurrà protagonisti mai visti prima.

A pochi giorni dalla presentazione della locandina ufficiale di Black Clover: Sword of the Wizard King, in cui possiamo ammirare i protagonisti principali della pellicola, arrivano nuove informazioni sulla produzione. Viene svelato il character design di uno dei protagonisti originali del film di Black Clover, personaggio che già avevamo avuto modo di ammirare nella suddetta visual.

Il nuovo protagonista inedito di Black Clover: Sword of the Wizard King è Jester Galandros, un misterioso mago dal potere ancora sconosciuto al servizio del precedente Imperatore Magico. A dare voce a Jester sarà il doppiatore Fumiya Takahashi.

Sono arrivate nuove informazioni anche su Black Clover Volume 23.5, tankobon speciale che verrà distribuito gratuitamente a chi assisterà alla proiezione del film durante la settimana d'esordio nei cinema giapponesi. Questo volumetto include i character design dei personaggi del film ideati da Yuki Tabata, un romanzo breve scritto dallo sceneggiatore Johnny Oda e un'intervista esclusiva ai doppiatori del film. Saranno stati i lavori a questo libretto unico il motivo per cui Yuki Tabata è stato costretto a mettere in pausa il manga di Black Clover?