Black Clover: Sword of the Wizard King, prime immagini del film in arrivo su Netflix

Black Clover: Sword of the Wizard King è il prossimo film legato al franchise di Yuki Tabata che uscirà prossimamente su Netflix. Le aspettative non possono che essere alle stelle visto che Studio Pierrot, protagonista questa stagione con il ritorno dell'anime di Bleach, promette un ottimo comparto tecnico.

Il primo trailer del film di Black Clover mostra infatti i muscoli di una produzione che sembra particolarmente interessante, merito anche del coinvolgimento di Netflix che si occuperà di distribuire la pellicola in tutto il mondo a partire dal prossimo 31 marzo 2023. Qualche settimana fa, inoltre, è stato confermato che il lungometraggio sarà ospite del Jump Festa 2023, l'evento più importante della casa editrice Shueisha che potrebbe nascondere qualche sorpresa speciale per il franchise.

A tal proposito, nelle scorse ore sono trapelate nuove immagini tratte proprio dal film in questione, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra piccoli frammenti di un paio di scene di azione. Cogliamo l'occasione per ricordarvi, infine, che Black Clover: Sword of the Wizard King sarà caratterizzato da una trama completamente originale.

E voi, invece, che aspettative avete per questa pellicola? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.