Black Clover: Sword of the Wizard King, il riassunto del film

Il primo film di Black Clover è disponibile su Netflix. Dopo tanto tempo, la saga ritorna in versione animata anche se non con una storia tratta dal manga, bensì con eventi inediti. Ecco il riassunto di Black Clover: Sword of the Wizard King.

Dieci anni prima l'inizio della storia di Asta in Black Clover, il regno dovette affrontare una crisi nata sull'isola di Triumph, al largo della capitale. All'epoca, Julius Novachrono non era ancora l'Imperatore Magico, posto di Conrad Leto. Proprio quest'ultimo tentò di distruggere il regno di Clover. Julius, capitano del Cervo Grigio all'epoca, lo affronta per fermare la sua follia, quando Conrad poi utilizza la Spada Imperiale, chiamata "Elsdokia", una spada leggendaria che si dice venga tramandata di generazione in generazione tra gli Imperatori Magici e che, nel tempo, assorbe parte dello spirito di questi. Lo scontro vede Julius vincitore, che sigilla Conrad e la sua spada.

Si torna al presente, con un festival con un torneo che si sta tenendo proprio sull'isola Triumph. Yuno è li primo dei combattenti ad apparire, mentre Asta non può apparire dato che è ancora considerato criminale in questa fase. Il primo avversario di Yuno è "l'uomo mascherato", con la maschera del Toro Nero e un paio di occhi verdi brillanti che spuntano dai fori per gli occhi. In quel momento però, Conrad e i tre precedenti Imperatori Magici distruggono il sigillo e si liberano. Arrivano così Princia, con la sua magia della Legione, Edward, con la magia del Ghiaccio, e Jester, con la magia della Barriera. Il sigillo è stato distrutto dalla morte di Julius, e inizia una schermaglia lì, con Asta che protegge i cittadini e Noelle che si unisce ai combattimenti.

I vecchi Imperatori Magici si chiedono come faccia a esistere una persona come Asta, priva di magia. Lo scopo di Conrad è di distruggere il regno di Clover usando la Spada Imperiale, che ha assorbito abbastanza magia dalla gente che ha partecipato al torneo. I civili vengono evacuati mentre l'arena viene sollevata in aria da Conrad. Asta, Noelle e Finral si teletrasportano in un laboratorio scientifico per trovare un oggetto magico richiesto da Julius, qui incontrano Millie Maxwell e anche Nero. L'oggetto però è in un'altra sede, in possesso di Sally. Viene fuori che Conrad Leto si diceva fosse morto dieci anni prima per una malattia e che possiede la Magia della Chiave, con la quale può rubare la magia altrui e manipolare gli strumenti magici, inoltre la Spada Imperiale fu creata da Lumiere, primo Imperatore Magico.

Il gruppo riesce a ottenere lo strumento magico cercato da Julius, ma Conrad arriva sul posto e lo distrugge, poi affronta tutti e li sopraffà, mentre anche gli altri vecchi Imperatori Magici stanno affrontando Yami, Nozelle e gli altri, mettendoli con le spalle al muro. Conrad si allontana dicendo che la mattina dopo distruggeranno il paese con le magie che stanno catturando. C'è una pausa dallo scontro, anche i capitani del torneo sono stati sconfitti e molti sono al ricovero dell'Alba Dorata, sembra che tutti siano sfiniti nel corpo e nella mente, oltre che sfiduciati. Tutti i capitani e i cavalieri magici del Toro Nero si presentano. Noelle, a cui è stata rubata la magia da Conrad, riesce ancora a sfruttare il proprio potere magico. Tutti si preparano per la battaglia finale, assaltando il castello di Triumph.

Jester affronta il Toro Nero, Mereoleona e Yuno, ma Asta e Yuno vanno avanti. Vengono però bloccati e si combinano altri scontri: Edward contro il Toro Nero, Princia contro Mereoleona, Jester contro Yuno e Asta contro Conrad. Anche Yami, Nozelle e Fuegoleon tornano in gioco, partecipando allo scontro con Jester. Intanto, Conrad ha trasportato l'arena sul teschio gigante nei pressi di Hage, e lì viene affrontato da Asta. Il protagonista di Black Clover si rifiuta di arrendersi e di unirsi a Conrad, così l'Imperatore Magico lo pugnala con una spada elettrica. Liebe interviene per aiutare Asta, così lo scontro riprende. Conrad sta cercando di creare un nuovo mondo, quando la Spada Imperiale viene distrutta. I quattro Imperatori Magici cadono al suolo senza forze, con Conrad che viene però attirato dal proprio grimorio e usa l'incantesimo "Porta del destino". Un meteorite gigante sta per cadere sul regno.

Appaiono Yuno, e anche Julius, che dà una nuova Spada Imperiale ad Asta e tutti insieme caricano la loro energia per distruggere il meteorite. Conrad anche viene colpito, lo scontro è vinto e il vecchio Imperatore Magico lascia tutto nelle mani di Asta. Alla fine, come sempre, Asta e Yuno discutono su chi diventerà il prossimo Imperatore Magico, concludendo Black Clover: Sword of the Wizard King.