Black Clover: Sword of the Wizard King, i risultati del film su Netflix nel mondo

L'assenza dell'anime di Black Clover si fa sentire. Sono anni che Studio Pierrot ha interrotto la produzione del progetto, con l'adattamento del manga di Yuki Tabata che si è fermato alla fase di allenamento di Asta. La grande battaglia per la liberazione del regno di Spade quindi è ancora lontana. Nel frattempo, però c'è stato un altro evento.

Infatti Studio Pierrot si è concentrato su Black Clover: Sword of the Wizard King, il primo film della saga. Con una storia originale, Asta e compagni sono tornati in azione per affrontare i vecchi Imperatori Magici del regno di Clover, in una storia completamente inedita che il mangaka non ha raccontato nel suo fumetto. Dal 16 giugno, il film è disponibile su Netflix, facendo quindi in modo che tutti i fan del mondo, e non solo quelli giapponesi, potessero godersi questa avventura magica.

Ma come sta andando Black Clover: Sword of the Wizard King su Netflix? Ci sono diversi appassionati che sono riusciti a organizzare le informazioni provenienti dal portale di streaming, come FrostAilter su Twitter. Il suo post mostra i risultati nel primo giorno di pubblicazione: la maggior parte dei paesi vede il film di Black Clover nella top 3.

Sui principali 31 paesi analizzati, Black Clover è in top 3 per ben 22 di essi, con altri 5 che lo vedono in top 5 e i restanti in top 10. Tra questi 31 ci sono stati come gli USA, il Giappone, la Francia, la Germania, l'Italia, l'India e tanti altri con un grosso seguito di pubblico. C'è poi l'elenco di FlixPatrol che conferma la bontà dell'operazione del film di Black Clover, confermando i dati di FrostAilter e aggiungendone altri. Insomma, sembra quindi che Black Clover: Sword of the Wizard King abbia riscosso un buon successo, testimoniando quanto il brand sia apprezzato in tutto il mondo.