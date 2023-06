Black Clover Sword of the Wizard King: la rivalità tra Asta e Yuno torna nel film

La storia di Black Clover si è evoluta nel corso degli anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, andando a coinvolgere sempre più personaggi impegnati ad affrontare minacce dal tasso di pericolosità crescente, ma alla base della serie di Yuki Tabata vi è l’eterna rivalità tra Asta e Yuno, tornata anche nel recente film Sword of the Wizard King.

Atteso da tutti gli appassionati rimasti delusi dall’interruzione dell’anime prodotto dallo Studio Pierrot nel 2021, il film si è rivelato un successo, come confermano anche i risultati ottenuti in tutto il mondo grazie alla distribuzione sulla piattaforma Netflix. La pellicola tratta di eventi del tutto originali e completamente assenti sia dal manga che dall’anime, ma sin dalle prime sequenze viene sottolineato ancora una volta il costante confronto tra i due protagonisti, che dovranno scontrarsi in un torneo organizzato per vedere chi tra i Cavalieri Magici sarebbe più vicino a divenire Imperatore Magico.

Dopo il trambusto e la confusione che hanno lanciato la trama del film, e la vittoria sul campo di battaglia contro Conrad dovuta ad Asta e ai suoi compagni, tra cui lo stesso Yuno, la scena post-credit ha ridonato spazio ai due ambiziosi cavalieri. Come potete infatti vedere dalla breve clip riportata in fondo alla pagina, Asta provoca l’amico ed evoca immediatamente il grimorio da cui emerge la sua spada anti-magia, lo stesso fa Yuno col suo grimorio, e non appena i due si colpiscono la pellicola si conclude, lasciando ancora in sospeso l’epico scontro.

E voi cosa ne pensate di questa scena? E cosa ne pensate del film? Ditecelo nei commenti. Intanto, ricordiamo che nel manga sembra essere tutto pronto per il ritorno di Asta sul campo di battaglia, e vi lasciamo alla simpatica cover del volume 35 di Black Clover.