Black Clover: Sword of the Wizard King, rivelata la durata finale del film

L'anime di Black Clover si è ormai interrotto da tantissimo tempo. Studio Pierrot, dopo essersi occupato della prima invasione del regno di Spade, non ha più fatto proseguire gli episodi, così da permettere al mangaka Yuki Tabata di realizzare altri contenuti per la storia. Ciò però non vuol dire che la produzione stia con le mani in mano.

In attesa di conoscere in futuro altri dettagli sul ritorno dell'anime in TV, Studio Pierrot sta preparando Black Clover: Sword of the Wizard King, il primo film anime dedicato alla saga dei maghi del regno di Clover. Asta e Yuno torneranno per combattere contro altri nemici, preparati appositamente per l'occasione da Yuki Tabata. La storia del film di Black Clover non sarà canonica, ma durerà abbastanza da far divertire tutti gli appassionati a prescindere.

Il film sarà disponibile anche su Netflix e proprio dalla piattaforma arriva un aggiornamento, grazie a una scheda del film molto più dettagliata. Secondo i dati inseriti di recente, Black Clover: Sword of the Wizard King è un film che durerà 1 ora e 50 minuti in totale. Quindi quasi due ore, diversi minuti più di altri film anime. Ci sarà quindi molto spazio per azioni sceniche di Asta e Yuno contro i nuovi nemici che minacciano il regno.

Dopo un primo rinvio che ha spostato il film dalla data decisa del 31 marzo 2023, Black Clover: Sword of the Wizard King arriverà nei cinema nipponici e su Netflix in estate, più precisamente ad agosto. Mancano quindi pochissimi mesi per la battaglia cinematografica del ragazzo che sa usare l'antimagia in un mondo di maghi.