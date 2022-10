Black Clover Sword of the Wizard King: primo teaser del film in arrivo nel 2023 su Netflix

Mentre Yuki Tabata prosegue il racconto dell’arco narrativo finale nel manga di Black Clover, lo studio d’animazione Pierrot e Netflix hanno pubblicato il primo trailer dell’atteso lungometraggio animato. Dal titolo Black Clover: Sword of the Wizard King, il film sarà distribuito lo stesso giorno in tutto il mondo sulla piattaforma statunitense.

Dopo i vari rumor riguardanti il ritorno dell’anime, e le prime immagini apparse in rete riguardanti la key visual e il titolo del film, giovedì 6 ottobre 2022 sul sito ufficiale dell’anime sono arrivate le prime conferme. Oltre a specificare il ritorno di alcune figure chiave nella produzione dell’anime, come l’autore Yuki Tabata in qualità di supervisore, Ayataka Tanemura alla regia e Itsuko Takeda come character designer è stato annunciato che a doppiare Konrad Leto sarà Toshihiko Seki.

Il fantastico e frenetico trailer, che trovate in cima alla notizia, convenzionato da Pierrot mostra la qualità generale della produzione, e alla fine, viene confermato che Black Clover: Sword of the Wizard King arriverà su Netflix il 31 marzo 2023. Fateci sapere quali sono le vostre prime impressioni riguardo il trailer nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che l'anime di Black Clover ha compiuto 5 anni, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 340 del manga.